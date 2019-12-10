Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Делегации Украины и России на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Он пояснил, что в ходе переговоров в Париже стороны «просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов договорились продолжать договариваться», — уточнил менеджер. Витренко высказал предположение, что в дальнейшем продолжатся как двусторонние переговоры, так и в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.

Глава «Нафтогаза» также рассказал, что Украина не обнуляет взаимные претензии с Россией по газовому вопросу. По его словам, на «нормандском саммите» Киев «аргументировано пояснил, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной».

6 декабря Витренко заявил, что Киев готов отозвать иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. По словам топ-менеджера, новый долгосрочный контракт должен покрывать все расходы украинской стороны на транзит и компенсировать потери за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



