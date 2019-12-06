Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.

По словам топ-менеджера, новый долгосрочный контракт должен покрывать все расходы украинской стороны на транзит и компенсировать потери за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

Витренко также напомнил о возможности выплаты «Газпромом» долга в размере трех миллиардов долларов, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, в виде поставок газа.

В конце ноября «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

До этого шведский суд окончательно отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской компании, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.

Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов. Из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в Стокгольме, еще 7 миллиардов — на штраф Антимонопольного комитета Украины.

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