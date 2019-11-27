«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу Украины»

Апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил апелляционную жалобу «Газпрома» на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу Украины» компенсацию в 2,56 миллиарда долларов. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску «Газпрома» и «Нафтогаза». В соответствии с ним украинской компании была присуждена компенсация в 2,56 миллиарда долларов путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа.

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Позднее «Газпром» обжаловал решение. «Нафтогаз», в свою очередь, потребовал арестовать зарубежные активы российского концерна в качестве обеспечительной меры. Руководство компании заявляло, что собирается в течение 2020 года выручить около трех миллиардов долларов от продажи активов, которые удалось взыскать.

В настоящее время стороны при посредничестве Евросоюза ведут переговоры о продлении транзитного контракта, который истекает в конце 2019 года. В конце ноября «Нафтогаз» отклонил предложение оппонента отказаться от всех судебных претензий и предложил погасить долг газом.

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