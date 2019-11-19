Украина отвергла новые предложения «Газпрома» о контрактах

Предложения «Газпрома» о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа неприемлемы для Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр энергетики и окружающей среды страны Алексей Оржель.

По его словам, Киев не согласен с вариантами, при которых Украине и России предлагается отказаться от судебных споров и подписать договор на один год. Оржель добавил, что при заключении долгосрочного контракта Украина может пойти на некие компромиссы.

18 ноября сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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