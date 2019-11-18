Россия сделала Украине официальное предложение по газу

«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Об этом сообщает «Интерфакс».

В предложении указывается, что необходимым условием для продолжения сотрудничества стран по газу является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже, а также прекращение всех судебных разбирательств.

Также «Газпром» настаивает на отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за «нарушение экономической конкуренции», а также отзыве ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Кроме того, российская компания ждет ответа украинской стороны по поводу ее готовности закупать российский газ напрямую начиная со следующего года.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакое решение на этот счет не принято.

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