«Газпром» нашел недоступный для Украины источник денег

Компания «Газпром газораспределение», дочерняя структура «Газпрома», продает на Московской бирже 850,6 миллиона акций головной компании (3,59 процента капитала). Предварительно пакет оценивается в 210 миллиардов рублей, или 3,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

Размещение проходит на фоне сообщений СМИ, что компании пришлось отказаться от планов выпустить еврооблигации на три миллиарда долларов. Как утверждают источники, юристы «Газпрома» не смогли дать гарантии того, что вырученные средства не арестуют по запросу «Нафтогаза».

Материалы по теме Капитал-шоу Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?

Прием заявок ведется с 10:00 до 17:00 в четверг, 21 ноября, а заключение сделок состоится 22 ноября. Весь пакет акций будет продан по единой цене. Организатором сделки выступит Газпромбанк, но книгу заявок сформирует Мосбиржа. Это означает, что покупатель акций сможет при желании остаться неизвестным.

Это уже второй выход «Газпрома» на Московскую биржу за год. В июле компания реализовала 2,93 процента акций за 2,2 миллиарда долларов. Интерес к заявке тогда проявили около 500 инвесторов, но покупателем оказалась только одна структура. Слухи связывали покупку со структурами Ротенбергов, но Аркадий Ротенберг опроверг эту информацию.

Еще в июне глава компании Алексей Миллер не исключал, что дочерние структуры «Газпрома», которым на тот момент принадлежало 6,64 процента акций, начнут продавать их. Он не назвал возможные объем и сроки продаж, указав только, что компания является лидером фондового рынка и изучает различные варианты.

Украина с помощью ареста активов «Газпрома» пытается добиться уплаты штрафа почти в три миллиарда долларов, который присудил Стокгольмский арбитраж. Россия отказывается признавать вердикт и рассчитывает на апелляцию. Ранее в ноябре «Нафтогаз» сообщал, что добился ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах. При этом в феврале ему удалось запретить ряду европейских компаний платежи в адрес «Газпрома».

В российской компании не признают, что отказались от размещения еврооблигаций, но и не опровергают информацию по существу. Накануне, 20 ноября, глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что о продаже не объявляли официально, а значит, отменять было нечего. Он также указал на то, что «Газпрому» сейчас «деньги не нужны». По словам топ-менеджера, о желании компании выйти на европейский рынок заимствований стало известно из бумаг Газпромбанка, поэтому за любыми комментариями следует обращаться к нему же.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!