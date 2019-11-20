«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2019 год будет выполнена без новых заимствований. О размещении еврооблигаций не объявляли официально, а значит, и отменять было нечего. Таким образом на вопрос о возможном аресте украинским «Нафтогазом» средств российской компании ответил глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«У нас все хорошо. Деньги сейчас не нужны», — объяснил он в кулуарах форума ВТБ. Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».

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Он подчеркнул, что разговоры об отзыве сделки некорректны, а также отказался признать, что средства от размещения еврооблигаций в японских иенах заблокированы, о чем ранее сообщил «Нафтогаз».

Иванников напомнил, что желание «Газпрома» выйти на европейский рынок заимствований в своих документах раскрыл Газпромбанк, но откуда его менеджеры это взяли, он лично не знает.

Ранее сообщалось, что «Газпром» решил отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на прошлой неделе. Юристы компании сообщили, что не могут исключить арест средств, поводом для которого станет решение Стокгольмского арбитража. По нему долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» приблизился к трем миллиардам долларов. Российская компания задолженность не признает и подала апелляцию.

Также Россия пытается добиться от Украины отказа от всех судебных претензий, в том числе решения арбитража, перед подписанием контракта на транзит газа в Европу и прямые поставки. Киев с таким требованием не согласен, по его подсчетам, «Газпрому» придется заплатить порядка 22 миллиардов долларов.

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