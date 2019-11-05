В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов

Россия предлагает Украине обнулить претензии на общую сумму 22 миллиарда долларов. Об этом в Facebook написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, российская сторона хочет, чтобы «Нафтогаз» обнулил почти три миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража и отказался от иска еще на 12 миллиардов долларов. «К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно семь миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить"», — возмутился Коболев.

Он добавил, что Россия не делает встречных предложений на сопоставимые суммы. «Обнуление» взаимных претензий выглядит не так, резюмировал глава «Нафтогаза». К своему посту он прикрепил видео с отрезком песни комика Семена Слепакова «Новый год». «Когда перечитываю предложения российской стороны, в голове невольно звучит мотив одной песни, посвященной как раз "обнулению" с Нового года», — объяснил Коболев.

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Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков».

В начале ноября «Нафтогаз» снова подал иск на «Газпром» в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания требует пересмотреть транзитный тариф, который действует в период с 13 марта 2018 года вплоть до 1 января 2020-го, когда истекает договор. В компании отметили, что сейчас тариф не соответствует уровню цен на европейском рынке.

Договор на транзит российского газа по территории Украины истекает в декабре 2019 года. Предполагалось, что в дальнейшем экспортные поставки в Европу будут производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток-2», идущему в обход Украины. Однако в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

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