«Нафтогаз Украины» снова подал в суд на «Газпром»

«Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома». Об этом в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Наступила наша очередь подать заявление о защите и встречные исковые требования», — написал Витренко.

Суть требований топ-менеджер «Нафтогаза» пообещал изложить позднее, добавив, что нынешний иск является ответом на действия «Газпрома», который направил свое заявление в суд в апреле прошлого года.

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Стокгольмский арбитраж вынес решение по предыдущим обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» в феврале 2018 года, присудив украинской компании 2,56 миллиарда долларов в результате сложения обоюдных требований. Российская сторона подала апелляцию, которая в настоящее время рассматривается, а украинская начала добиваться ареста иностранных активов «Газпрома».

В настоящее время идут трехсторонние переговоры с участием «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии о продлении договора о транзите газа через территорию Украины. Нынешнее соглашение истекает в конце 2019 года. Ранее «Нафтогаз» заявлял о готовности подать иск на 11-14 миллиардов долларов в случае, если соглашение так и не будет достигнуто.

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