«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Отделение украинской газотранспортной системы (ГТС) от компании «Нафтогаз» поможет Украине получить серьезный аргумент в трехсторонних переговорах с Россией о транзите газа. Такое мнение высказал глава компании Андрей Коболев в Facebook.

Коболев отметил, что после отделения ГТС от «Нафтогаза» Евросоюз может продолжить требовать от России сохранения транзита газа через украинскую систему, поскольку она станет частью общеевропейской энергетической сети.

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Глава компании добавил, что для достижения успеха в переговорах нужно провести еще много работы, в частности, принять сетевые кодексы и заключить договоры для корректного проведения анбандлинга (разделения активов компании).

Верховная рада принял закон о выделении украинской ГТС из «Нафтогаза» 31 октября. Это позволит Украине выполнить обязательства по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении энергетического сообщества.

Действующий договор на транзит российского газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. Предполагалось, что в дальнейшем экспортные поставки в Европу будут производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток-2», идущему в обход Украины. Однако в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

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