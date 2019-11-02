В России ответили на «серьезный аргумент» «Нафтогаза»

Россия заинтересована в транзите газа по европейским правилам, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ответ на утверждение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Киев получит серьезный аргумент на переговорах с Москвой при отделении украинской газотранспортной системы от компании. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает RT.

«"Газпром" умеет работать в таких условиях, схема абсолютно прозрачна и понятна», — заявил Завальный .

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Однако есть риск, что за два месяца Украина не успеет провести необходимую реорганизацию, в этом вопросе «полная неопределенность», считает депутат. «Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы», — сказал глава комитета, отметив, что в этом есть заинтересованность со стороны и России, и Украины.

Основная же проблема заключается в «исковых претензиях обеих сторон и решении Стокгольмского арбитража», пояснил депутат.

Коболев утверждает, что после отделения ГТС от «Нафтогаза» Евросоюз сможет продолжить требовать от России сохранения транзита газа через украинскую систему, поскольку она станет частью общеевропейской энергетической сети.

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