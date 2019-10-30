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США признали бессилие перед «Северным потоком — 2»

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США, вероятно, уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность американского посла в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», — заключил он и добавил, что введение санкций также не остановит строительство газопровода. Одновременно политик объявил, что препятствование строительству — первостепенная задача Госдепа. Салливан настаивает, что завершение проекта обеспечит Москве «огромный рычаг давления». По мнению политика, у Украины со временем появилась «наркотическая зависимость» от российского газа.

Ранее 30 октября стало известно, что Дания выдала все разрешения для прохождения участка по ее территории. По данным оператора газопровода, работы на морском участке начнут в течение нескольких недель. По планам газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

После завершения проекта топливо будет идти, в частности, в обход Украины. Киев посчитал решение Дании ожидаемым. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев объявил, что теперь Украине особенно важно завершить реформу рынка газа и внедрить европейские нормы.

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