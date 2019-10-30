Назван срок строительства «Северного потока — 2» на территории Дании

Оператор газопровода «Северный поток — 2» назвал срок проведения работ по укладке труб на территории Дании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Предварительные работы планируют начать в ближайшие несколько недель, однако точные сроки пока не названы. В компании добавили, что в настоящий момент уложено более 2100 километров двух ниток газопровода. В водах России, Финляндии и Швеции работы уже завершены.

Ранее в среду, 30 октября, стало известно, что Дания выдала все разрешения для прохождения участка по ее территории.

До этого момента страна оставалась последней, кто отказывался выдавать разрешение на строительство газопровода. Из-за этого российские власти допускали перенос изначальных сроков запуска «Северного потока-2», однако официально об этом не сообщалось. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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