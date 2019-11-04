«Нафтогаз» раскрыл суть иска против «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскрыл в Facebook суть иска против «Газпрома», который компания ранее подала в Стокгольмский арбитраж.
«Нафтогаз» потребовал пересмотреть транзитный тариф, который действует в период с 13 марта 2018-го вплоть до окончания договора (1 января 2020 года). По словам Витренко, компания уже пыталась провести с «Газпромом» переговоры о пересмотре транзитного тарифа, но безуспешно. Он отметил, что нынешний тариф не соответствует уровню цен на европейском рынке.
В качестве компенсации за отказ пересмотреть тариф «Нафтогаз» хочет получить 11,8 миллиарда долларов (более 748 миллиардов рублей).
Помимо этого, компания потребовала еще 448 миллионов долларов (около 28,5 миллиарда рублей) компенсаций за различные нарушения контракта на поставку и транзит газа со стороны «Газпрома». В частности, «Нафтогаз» хочет получить 213 миллионов долларов за несоблюдение обязательств на поставку газа в период с марта 2018-го по сентябрь 2019 года, еще 202 миллиона долларов за уменьшение объемов транзита газа, а также 33 миллиона долларов за то, что «Газпром» нарушил обязательства по отбору газа в точках выхода из украинской газотранспортной системы (ГТС).
Также «Нафтогаз» потребовал от российской компании предоставить декларацию о поставках газа на территории Донбасса, вышедшие из-под контроля Киева.
Новый иск против «Газпрома» был подан в Стокгольмский арбитраж 2 ноября. Тогда Витренко пояснил, что это ответ на действия российской компании, которая направила свое заявление в суд в апреле прошлого года.
Стокгольмский арбитраж вынес решение по предыдущим обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» в феврале 2018 года, присудив украинской компании 2,56 миллиарда долларов в результате сложения обоюдных требований. «Газпром» оспорил это решение, но апелляция должна пройти только в феврале 2020 года. В конце сентября долг российской компании перед «Нафтогазом» достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
В настоящее время идут трехсторонние переговоры с участием «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии о продлении договора о транзите газа через территорию Украины. Нынешнее соглашение истекает в конце 2019 года. Ранее «Нафтогаз» заявлял о готовности подать иск на 11-14 миллиардов долларов в случае, если соглашение так и не будет достигнуто.