«Нафтогаз» раскрыл суть иска против «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскрыл в Facebook суть иска против «Газпрома», который компания ранее подала в Стокгольмский арбитраж.

«Нафтогаз» потребовал пересмотреть транзитный тариф, который действует в период с 13 марта 2018-го вплоть до окончания договора (1 января 2020 года). По словам Витренко, компания уже пыталась провести с «Газпромом» переговоры о пересмотре транзитного тарифа, но безуспешно. Он отметил, что нынешний тариф не соответствует уровню цен на европейском рынке.

В качестве компенсации за отказ пересмотреть тариф «Нафтогаз» хочет получить 11,8 миллиарда долларов (более 748 миллиардов рублей).

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Помимо этого, компания потребовала еще 448 миллионов долларов (около 28,5 миллиарда рублей) компенсаций за различные нарушения контракта на поставку и транзит газа со стороны «Газпрома». В частности, «Нафтогаз» хочет получить 213 миллионов долларов за несоблюдение обязательств на поставку газа в период с марта 2018-го по сентябрь 2019 года, еще 202 миллиона долларов за уменьшение объемов транзита газа, а также 33 миллиона долларов за то, что «Газпром» нарушил обязательства по отбору газа в точках выхода из украинской газотранспортной системы (ГТС).

Также «Нафтогаз» потребовал от российской компании предоставить декларацию о поставках газа на территории Донбасса, вышедшие из-под контроля Киева.

Новый иск против «Газпрома» был подан в Стокгольмский арбитраж 2 ноября. Тогда Витренко пояснил, что это ответ на действия российской компании, которая направила свое заявление в суд в апреле прошлого года.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по предыдущим обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» в феврале 2018 года, присудив украинской компании 2,56 миллиарда долларов в результате сложения обоюдных требований. «Газпром» оспорил это решение, но апелляция должна пройти только в феврале 2020 года. В конце сентября долг российской компании перед «Нафтогазом» достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.

В настоящее время идут трехсторонние переговоры с участием «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии о продлении договора о транзите газа через территорию Украины. Нынешнее соглашение истекает в конце 2019 года. Ранее «Нафтогаз» заявлял о готовности подать иск на 11-14 миллиардов долларов в случае, если соглашение так и не будет достигнуто.

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