В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа через Украину

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 5 ноября.

Песков напомнил, что российский лидер изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште.

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Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о качестве переговоров с Киевом о транзите газа и о возможной приостановке транзита.

30 октября Путин заявил о готовности Москвы к «конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину». Важным условием он назвал отказ от судебных претензий.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину действует до 31 декабря 2019-го. Для возобновления действия контракта российская сторона требует от Киева отказаться от судебных претензий, однако украинская сторона не планирует отказываться от выигранных дел. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».

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