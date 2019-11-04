В Кремле определили судьбу украинской ГТС без российского газа

Газотранспортная система (ГТС) Украины развалится без транзита российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что Россия не может транспортировать газ, «если этого не хотят сами украинские визави». Он также отметил, что транзит газа через Украину в первую очередь необходим самому Киеву.

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«Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. [Президент России Владимир] Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Москва не намерена отказываться от транзита через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

28 октября в Брюсселе начался второй раунд трехсторонних переговоров по вопросу поставки российского газа Украине и транзита в Европу. Украина и Евросоюз настаивают на долгосрочном контракте, который позволит Киеву привлечь инвестиции для модернизации ГТС. Россия хотела бы продлить на год действующее соглашение, указывая, что Украина не успеет перейти на европейские правила поставок.

Еще одной сложностью является желание России закрыть все судебные споры по газу между компаниями. В Киеве на это отвечают, что, по решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» более 2,8 миллиарда долларов компенсации. Также Украина угрожает дополнительно выставить России счет на 11 миллиардов долларов за отсутствие транзита.

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