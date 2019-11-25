Украина не простила «Газпрому» долг и предложила отдать газом

«Нафтогаз» отправил ответ «Газпрому» на его предложение по транзитному контракту и прямым поставкам. Украинская компания отказалась от всех условий и предложила России оплатить долг, возникший после решения Стокгольмского арбитража, газом, если деньгами ей будет неудобно. Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» устраивают денежные выплаты, но компания готова рассмотреть различные варианты оплаты, которые предложит «Газпром». Общая сумма долга, включая проценты, уже приблизилась к трем миллиардам долларов.

Витренко напомнил, что Украина занимается защитой от действий «Газпрома», и иски с ее стороны связаны с компенсацией убытков из-за невыполнения российской компанией своих обязательств.

Также в ответе «Газпрому» говорится, что главное условие России, а именно отказ от всех судебных претензий, не может считаться препятствием для заключения контракта. Витренко указал, что соглашение должно быть подписано по европейским правилам с независимой компанией, выделенной из «Нафтогаза», у которой не будет долга перед «Газпромом».

Топ-менеджер украинской компании указал, что внедрение европейских норм и создание независимого оператора газотранспортной системы идет по графику, а Киев полностью поддерживает вариант договора, предложенный Еврокомиссией. Речь идет о долгосрочном соглашении с обязательным объемам поставок. При этом любые варианты краткосрочного контракта, к которым склоняется «Газпром», должны соответствовать законам Украины и ЕС. «Нафтогаз» также предложил России подумать о других вариантах поставок в Европу, например, передача газа на границе страны и своповые операции.

В этом ответе Украина повторила свою позицию и не согласилась ни на одно российское условие. Ранее «Газпром» потребовал отказаться от всех судебных претензий, в том числе от истребования трех миллиардов долларов, и подписание контракта сроком на один год. В противном случае российская компания угрожает остановкой транзита газа в Европу.

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