«Нафтогаз» оценил предложение России по газу

Предложение России о скидке на газ невыгодно для Украины. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV,

опубликованной на YouTube.

По подсчетам Витренко, предлагаемая российской стороной скидка окупится не ранее чем за 28 лет, если сравнивать ее с претензиями «Нафтогаза» к «Газпрому» на три миллиарда долларов. Он отметил, что Украине «нет никакого смысла ждать», так как такую же выгоду можно получить уже в следующем году.

18 ноября сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Необходимым условием для продолжения сотрудничества стран является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже, а также прекращение всех судебных разбирательств.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25 процентов в обмен на заключение прямого договора о поставках газа.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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