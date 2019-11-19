Украина назвала фейком совет Европы покупать газ у России

Еврокомиссия не рекомендовала Украине начинать прямые закупки природного газа у России в объеме 15 миллиардов кубометров в год. Новость об этом является фейком, говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

Украинская компания напомнила, что Еврокомиссия рекомендует «Газпрому» заключить долгосрочный контракт с новым украинским оператором газотранспортной системы (ГТС) по новым правилам, причем со значительным объемом поставок.

«Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления, — неправда», — подчеркнули в «Нафтогазе». Запись компания проиллюстрировала фотографией диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова в эфире программы «Время».

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По мнению украинской компании, в ближайшее время количество сообщений, в которых ЕС якобы поддерживает «стремление России получить контракт с помощью политического давления», только возрастет.

Ранее 19 ноября ТАСС со ссылкой на источник, близкий к трехсторонним консультациям по газу, передавал, что Еврокомиссия просит Украину договориться с Россией, чтобы та проявила больше заинтересованности к судьбе ГТС. Также в сообщении агентства утверждается, что ЕК считает реверсные поставки дорогостоящими по сравнению с российским газом.

Россия прекратила поставки газа на Украину в 2015 году. Транзитный контракт истекает в декабре этого года. «Газпром» хочет увязать новый договор о транзите с прямыми поставками, а также требует отзыва всех судебных исков и претензий. Накануне российская компания отправила официальное предложение «Нафтогазу», в котором говорится о двух вариантах контрактов сроком на один год. Украина его отклонила, так как хочет длительное соглашение.

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