Европа посоветовала Украине закупать газ у России

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщает ТАСС.

Источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, пояснил, что прямые закупки позволят Киеву избежать дорогостоящих реверсных поставок.

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Кроме того, по словам собеседника агентства, это повысит заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы (ГТС) для поставок топлива на европейский рынок. Также это позволит снизить напряженность по проблеме транзитных тарифов.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов, однако такой вариант возможен при прямых поставках.

Украина прекратила прямые закупки природного газа в России в 2015 году. С того времени республика обходится собственной добычей и поставками из Европы через реверс. Пока Киев не подтвердил, что возобновит поставки по прямым контрактам, но и не исключил такой возможности при отсутствии политической составляющей контрактов.

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