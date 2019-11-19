Кремль назвал абсурдом судебные претензии Украины по газу

Судебные претензии Украины к России по газу абсурдные и неприемлемые, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 19 ноября.

Песков напомнил слова главы государства, который заявил об опасности вхождения в новый год без соответствующего соглашения.

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18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Необходимым условием для соглашения указывается отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

В свою очередь, украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель счел российское предложение неприемлемым. По его словам, некоторые компромиссы относительно судебных споров возможны только при заключении долгосрочного контракта.

Действующее транзитное соглашение истекают в конце текущего года.

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