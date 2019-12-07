В России прокомментировали условие Киева по газовым спорам

Зачитывать новые поставки газа в счет долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, было бы «неправильно», и соответствующее предложение может быть отвергнуто. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление исполнительного директора украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, пишет RT.

По словам Джабарова, если следовать такой логике, то Россия должна взимать с Киева деньги за кредит — три миллиарда долларов, которые «Украина не собирается выплачивать».

В то же время он предложил дождаться результатов саммита «нормандской четверки», который запланирован на понедельник, 9 декабря. Сенатор выразил мнение, что этот вопрос тет-а-тет будут обсуждать президент России Владимир Путин с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Я даже не сомневаюсь, что российская сторона примет абсолютно правильное решение», — резюмировал он.

Накануне, 6 декабря, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, Киев готов отозвать иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. По словам топ-менеджера, новый долгосрочный контракт должен покрывать все расходы украинской стороны на транзит и компенсировать потери за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

Как рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, только обоюдное решение — единственный способ завершить газовый спор с Украиной. По его словам, Киев и Москва не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты по судебным решениям.

Газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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