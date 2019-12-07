Медведев назвал единственный способ решить газовый спор с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал обоюдное решение единственным способом завершить газовый спор с Украиной. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести в субботу», запись опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

По его словам, Киев и Москва не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты по судебным решениям. «Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал глава российского правительства.

Как отметил Медведев, нравится ли Украине это выражение или нет, но стороны должны прийти к обоюдному решению.

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31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. Ранее, 8 ноября, Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

Как рассказал 6 декабря исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, Киев готов отозвать иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. По словам топ-менеджера, новый долгосрочный контракт должен покрывать все расходы украинской стороны на транзит и компенсировать потери за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

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