Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

По его словам, предложение главы российского правительства — «невозможный вариант», так как в этом случае теряется смысл любых новых договоренностей. Он заметил, что у компаний уже выработан механизм разрешения споров — через Стокгольмский арбитраж.

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Витренко отметил, между компаниями оговорено, что решение арбитража является «окончательным и обязательным для исполнения», а «нулевой вариант» на самом деле — это выполнение этого решения и приведение задолженности к нулю. «Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом», — заключил он.

Ранее Медведев назвал обоюдное решение единственным способом завершить газовый спор с Украиной. Он отметил, что если Киев продолжит требовать выплаты по судебным решениям, то стороны не договорятся. В связи с этим он объявил о необходимости прийти к «какому-то нулевому варианту».

Газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря 2019 года. Пока страны не достигли каких-либо предметных договоренностей. Москва рассчитывает на годовой транзитный контракт, чтобы за это время успеть запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения. В этом случае Витренко заявлял о готовности отозвать иски к «Газпрому».

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