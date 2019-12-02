Украина назвала условие примирения с «Газпромом»

«Газпром» может оплатить долг перед «Нафтогазом», возникший в результате решения Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. По его словам, стороны в ближайшее время начнут согласование условий таких поставок, передает РИА Новости.
Также он заметил, что отзыв исков против российской компании из международных арбитражей возможен только в случае подписания нового контракта на транзит. Если же стороны договориться не смогут, то «это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам».
Оржель указал, что если транзит сохранится после 1 января 2020 года, то претензии Киева к возможным убыткам либо лишатся оснований, либо существенно снизятся.
Ранее в Киеве уже заявили, что готовы к возврату долга, приблизившегося к трем миллиардам долларов, газом. В совокупности претензии Украины к «Газпрому» достигли 22 миллиардов долларов.
В то же время Россия категорически отказывается признать задолженность и называет отказ от взаимных претензий одним из главных условий как возобновления прямых поставок, так и подписания транзитного договора.