Зеленский подобрел к «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Der Spiegel назвал условие, при котором согласится считать строительство российского газопровода «Северный поток-2» не политическим, а экономическим проектом.

«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — отметил Зеленский.

При этом, по словам украинского президента, если России и Украине удастся договориться о транзите российского газа и заключить новый договор сроком не меньше, чем на 10 лет, он признает, что «"Северный поток-2" не является политическим проектом».

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«Пока что это утверждение без каких-либо оснований», — резюмировал Зеленский.

Москва и Киев ведут переговоры о новом договоре по транзиту газа взамен действующего, истекающего в конце года. В переговорах также участвует Евросоюз, однако пока они не принесли результата. Ранее «Газпром» предлагал «Нафтогазу Украины» отказаться от взаимных претензий, возникших после прошлогоднего решения Стокгольмского арбитража. Украинская компания отвергла такой вариант, а позднее стало известно, что шведский суд отклонил апелляцию российского концерна.

В ноябре власти Дании последними из европейских стран, через территориальные воды которых проходит «Северный поток-2», выдали разрешение на строительство. Тем не менее сообщалось, что работы не будут завершены к запланированному ранее сроку — концу декабря.

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