Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США.

В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По данным издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Отмечается, что санкции могут быть введены до католического Рождества.

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В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год. В американском сенате заявили, что причиной такого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект. Американские законодатели надеются, что ограничения убедят компании прекратить участие в строительстве.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

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