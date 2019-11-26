В Германии вступились за «Северный поток-2» и уличили США в низости

Возможные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» приведут только к удорожанию газа для европейских потребителей. Такое мнение высказал спикер по вопросам энергетики фракции германского правительства «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, пишет ТАСС.

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По его мнению, вероятные санкции не смогут остановить проект газопровода и являются «агрессивным с экономической точки зрения актом США по отношению к Европе». Котре пояснил, что за стремлением США ввести санкции в отношении «Северного потока-2» стоит «низкая цель» поставлять в Европу американский сжиженный природный газ. При этом американское сырье обойдется потребителям дороже российского.

Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год. В американском Сенате заявили, что причиной такого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект. Американские законодатели надеются, что ограничения убедят компании прекратить участие в строительстве.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

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