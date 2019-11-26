В Германии вступились за «Северный поток-2» и уличили США в низости

Возможные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» приведут только к удорожанию газа для европейских потребителей. Такое мнение высказал спикер по вопросам энергетики фракции германского правительства «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, пишет ТАСС.
По его мнению, вероятные санкции не смогут остановить проект газопровода и являются «агрессивным с экономической точки зрения актом США по отношению к Европе». Котре пояснил, что за стремлением США ввести санкции в отношении «Северного потока-2» стоит «низкая цель» поставлять в Европу американский сжиженный природный газ. При этом американское сырье обойдется потребителям дороже российского.
Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год. В американском Сенате заявили, что причиной такого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект. Американские законодатели надеются, что ограничения убедят компании прекратить участие в строительстве.
Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.