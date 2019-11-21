Украина нашла способ затормозить «Северный поток-2»

Власти Украины могут оспорить разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих водах. Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

По его словам, Киев попытается построить апелляцию на экологическом аспекте и по максимуму затормозить ввод газопровода в эксплуатацию.

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Оржель признал, что Россия так много вложила в «Северный поток-2», что в любом случае доведет проект до конца. При этом он заметил, что к 1 января 2020 года газопровод не будет работать на полную мощность, а это усиливает позиции Украины в переговорах о новом контракте на транзит.

Министр подчеркнул, что Украина и Европа готовы к остановке транзита, если договориться с Россией не удастся. По мнению Оржеля, отсутствие нового контракта ударит и по интересам «Газпрома», так как его станут считать ненадежным поставщиком, а это чревато потерей рынка.

Ранее сегодня вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что газопровод «Северный поток-2» запустят только в середине 2020 года. Это противоречит словам министра энергетики России Александра Новака, который не исключил, что поставки газа начнутся уже в декабре. В свою очередь американский сенатор Тед Круз предположил, что санкции США против партнеров «Газпрома» по проекту могут задержать его запуск на неопределенный срок.

«Северный поток-2» предполагалось достроить к концу 2019 года, но Дания на два года затянула выдачу разрешения на работы в своих водах. Документ одобрили только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб надо пять недель, но начать работы из-за юридических формальностей можно только в конце ноября, поэтому завершить их в срок сложно.

В настоящее время Россия и Украина продолжают переговоры по контракту на транзит газа в Европу. Москва направила Киеву официальное предложение, условие которого украинские власти не устроили.

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