«Северному потоку-2» дали шанс ускориться

Поставки газа по строящемуся газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в этом году, несмотря на задержу с выдачей разрешения Данией. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.

«Может быть, и в этом году», — ответил он на вопрос о поставках, добавив, что вопрос технический, и лучше его задавать оператору проекта компании Nord Stream 2.

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По словам Новака, помимо достройки трубы, необходимо время на пусконаладочные работы. В любом случае, уверен он, в ближайшие месяцы газ по «Северному потоку-2» пойдет.

«Северный поток-2» предполагалось достроить к концу 2019 года, но Дания выдала разрешение на работы в своих водах только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб потребуется пять недель, однако начать работы из-за юридических формальностей можно только в конце ноября. Поэтому более вероятным сроком запуска газопровода считается начало следующего года.

Дополнительной сложностью для проекта стало ужесточение правил ЕС, которое распространяет нормы, действующие в Европе, на магистрали, приходящие из третьих стран. Под это правило может попасть и «Северный поток-2». Если Германии не удастся вывести газопровод из-под действия правила, загружать его разрешат только наполовину.

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