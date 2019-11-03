Песков заявил о возможности реализации «Северного потока-2» без разрешения Дании

Согласование Данией прокладки через ее исключительную экономическую зону газопровода «Северный поток-2» стало важным шагом, но проект мог быть реализован и без этого разрешения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

По словам Пескова, согласования Дании ждали долго, но оно не было жизненно важным для проекта. «Проект состоялся бы и без этого», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Песков добавил, что «Северный поток 2» — не «аркан» на шее Европы, а «выгодный для всех европейских стран коммерческий проект», который может внести важный вклад в энергобезопасность и диверсификацию надежных поставок газа.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне газопровода «Северный поток-2». С 2017 года оператор газопровода Nord Stream 2 AG подала три прошения о разрешении строительства на континентальном шельфе королевства с тремя разными маршрутами. Дания оставалась последней страной, отказывавшейся выдавать разрешение на строительство газопровода. «Северный поток-2» должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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