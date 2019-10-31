Зеленский связал строительство «Северного потока-2» с ослаблением Европы

Строительство газопровода «Северный поток-2» усиливает позиции России и ослабляет Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам заседания комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

По его словам, Киев был готов к тому, что Дания разрешит прокладку российского газопровода в своих территориальных водах. При этом он отметил, что Украина выступает против реализации проекта. «Это не просто вопрос строительства "Северного потока-2", это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический», — отметил украинский лидер.

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Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2». Заявку на прохождение участка Россия подала в 2017 году, однако ее согласование затянулось. В результате сроки строительства газопровода, сдача которого намечалась на декабрь 2019 года, оказались под угрозой срыва.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако нежелание Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение ЕС по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

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