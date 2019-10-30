«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков

Несмотря на полученное разрешение от Дании газопровод «Северный поток-2» не успеют достроить до намеченного срока. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Издание утверждает, что Копенгаген дал согласие слишком поздно.

Один из европейских чиновников, курирующих энергетику, пояснил, что строительство не смогут начать до тех пор, пока соглашение не вступит в силу. Фактически, возможность начать укладку труб может появиться только в конце ноября.

Более того, еще в течение месяца принятое решение можно будет оспорить. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб у Дании потребуется пять недель. Он считает, что проект будет закончен в срок, передает РИА Новости.

Между тем в США полагают, что по окончании проекта Москва получит «огромный рычаг давления», и одновременно признают, что Вашингтон не сможет помешать его реализации, даже если будут введены санкции.

Разрешение на прохождение морского участка на территории Дании было получено в среду, 30 октября. По планам, газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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