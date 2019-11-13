Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. Как сообщает ТАСС, решение было принято большинством голосов.

Документ регулирует деятельность газопроводов третьих стран, располагающихся на территории Евросоюза. В частности, это касается российского «Северного потока-2». Согласно директиве, компании, поставляющие газ и компании, которые его транспортируют, должны быть разделены.

Другими словами, оператор газопровода должен быть независим от «Газпрома», кроме того половина пропускной мощности должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Новые меры будут применяться только к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ: 12 морских миль.

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В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. В частности, требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого «Северного потока».

Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. Помимо этого, в Евросоюзе пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. Строительство «Северного потока-2» еще продолжается. Дания выдала разрешение на прокладку труб в своих водах только в конце октября, так что ввод трубопровода в эксплуатацию, скорее всего, состоится в начале 2020 года.

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