В России оценили план США блокировать «Северный поток-2» через военный бюджет

Конгресс США, намереваясь включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет страны на 2020 год, пытается «создать шум», но его действия бессмысленны. Так планы Вашингтона прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, передает РИА Новости.

По его словам, на нынешнем этапе план Конгресса не имеет смысла, потому что компании-участники уже выделили средства на строительство газопровода и он находится на стадии завершения. Тем не менее, считает Мирзаян, в том или ином виде данная статья бюджета все-таки появится, так как в США стремятся показать, что они «что-то делают» для препятствия «Северному потоку-2». «Кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет», — предположил эксперт.

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет. Причиной этого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект, поскольку большая его часть уже построена, сказал американский сенатор Джим Риш. Он подчеркнул, что если санкции будут включены в оборонный бюджет, то строящие газопровод компании закроются и России придется искать новых подрядчиков. Однако Конгресс пока не достиг окончательной договоренности по законопроекту.

Против реализации проекта «Северный поток-2» выступают Польша, Украина, страны Балтии и США. Там уверены, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности региона. В свою очередь США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2» грозил президент США Дональд Трамп.

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