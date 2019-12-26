Назван срок окончательного примирения России и Украины по газу

Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа после 2020 года, стороны подпишут мировое соглашение до 29 декабря. Срок окончательного примирения Киева и Москвы по этому вопросу назвал министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Глава Минэнерго ответил на вопрос, почему Россия в переговорах с Украиной по газу изменила свои первоначально жесткие требования и согласилась выплатить назначенный Стокгольмским арбитражем штраф в три миллиарда долларов. Министр назвал такое решение компромиссным и взаимовыгодным. «[Такое решение] позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами», — сказал Новак.

Россия и Украина в декабре 2019 года договорились о продолжении транзита газа в Европу на ближайшие пять лет. Российская сторона, которая настаивала на «нулевом варианте», пообещала выплатить Киеву почти три миллиарда долларов долга. Украина же отзовет новый иск почти на 12 миллиардов долларов и аннулирует претензии своего антимонопольного комитета к Москве на 7,4 миллиарда.

В то же время «Газпром» добился сокращения объемов прокачки газа через Украину с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 65 миллиардов в 2020-м и до 40 миллиардов кубометров — с 2021-го. Новак в интервью указал, что такие объемы транзита газа являются минимальными и они могут возрасти.

Ранее соглашение Москвы и Киева назвали поражением России. Дело в том, что украинский министр энергетики Алексей Оржель говорил, что Украина за пять лет заработает на транзите 15 миллиардов долларов — то есть в среднем по три миллиарда в год. Это эквивалентно сумме, которую «Газпром» платит Украине сейчас. Однако на фоне того, что поставки с 2020 года будут значительно меньше, можно заключить, что тариф на прокачку для России вырастет практически вдвое.

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