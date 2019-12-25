Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».

Оржель в статье для «Экономической правды» указал, что за пять лет Украина заработает на транзите 15 миллиардов долларов, то есть в среднем по три миллиарда в год.

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Такую же сумму «Газпром» платит Украине сейчас, но размер поставок, прописанный в контракте, окажется в два раза меньше — минимум 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в четыре следующих года. Сократить поставки не получится, потому что за непоставленные объемы заплатить придется в любом случае.

Это означает, что тариф на прокачку вырастет практически вдвое, хотя премьер Дмитрий Медведев называл его «очень гуманным». «Все их попытки его взвинтить — они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — утверждал он.

Стороны договорились засекретить платежи «Газпрома». Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал тарифы на транспортировку, но о конкретной сумме, которую придется платить России, эти цифры ни о чем не говорят. Дело в том, что контракт с оператором газотранспортной системы заключит «Нафтогаз», а за это «Газпром» заплатит отдельно.

Таким образом, констатирует издание, если Оржель прав, то контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки, чтобы не понести еще большие потери.

Не исключено, что после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока-2» у российской компании появится большое желание пересмотреть нынешний контракт. Например, она может сослаться, что тратит на поставки по новым маршрутам гораздо меньше денег. В то же время сроки завершения строительства «Северного потока-2» из-за санкций США отодвинулись на неопределенный срок.

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Мария Белова из Vygon Consulting напоминает, что ситуацию могут изменить прямые поставки российского газа на Украину. Если они были частью сделки по транзиту, то «Газпром» может компенсировать убытки.

Также словам Оржеля противоречит заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Он утверждает, что за 2020 год Украина заработает на транзите газа только два миллиарда долларов, то есть в полтора раза меньше чем сейчас при сократившихся в те же полтора раза объемах прокачки.

По официальным данным, переговоры о прямых поставках начнутся в январе, уже после подписания договора на транзит. Для окончательного его согласования представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся 26 декабря. При этом украинские СМИ утверждают, что как минимум у пяти компаний есть договоры о поставках российского газа.

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