Названа дата итоговых переговоров России и Украины по газу

«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» встретятся 26 декабря для окончательного согласования договоров по транзиту газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook.

«Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — отметил топ-менеджер «Нафтогаза».

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

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