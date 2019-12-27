Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российским «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов украинскому «Нафтогазу» в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Зеленского, для Украины выплата является «еще одной победой». «Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — подчеркнул глава государства.

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При этом он добавил, что деньги уже поступили на украинские счета, «согласно достигнутым договоренностям».

Ранее 27 декабря стало известно о выплате «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу». Представитель российской компании добавил, что выплата осуществлена в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее отметил, что выплата штрафа является «каплей в море», и отдать деньги было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Он рассказал, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.

Москва и Киев в ходе двухдневных консультаций 19 и 20 декабря договорились о пятилетнем контракте на транзит. Стороны согласовали прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. Также «Газпром» обязался заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Взамен Украина пообещала отозвать все остальные финансовые претензии на 19 миллиардов долларов.

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