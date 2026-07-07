Монах попытался спасти собаку и поплатился жизнью

В Таиланде монах попытался спасти застрявшую в заборе собаку и погиб от удара током

В Таиланде буддийский монах из провинции Амнатчарен попытался спасти запутавшуюся в проволочном заборе собаку и поплатился жизнью. Об этом пишет Mothership.

1 июля 37-летний Пхра Том из храма в районе Патхум Ратчавонгса совершал традиционный обход местных жителей. Около дороги он услышал лай и увидел собаку, которая застряла в проволочном заборе. Монах подошел к животному, взялся за проволоку, чтобы освободить его, и тут же получил сильный удар током.

Очевидцы вызвали скорую, однако помочь Тому врачи не смогли. Выяснилось, что забор находился под напряжением из-за неисправности на расположенной рядом опоре линий электропередачи. Медики установили, что у монаха случился инфаркт. Власти призвали жителей провинции держаться подальше от оголенных проводов и металлических заборов, расположенных рядом с линиями электропередачи.

Ранее в Китае 20-летний курьер из провинции Гуйчжоу ценой собственной жизни спас отца и сына, которые упали в бурную реку. Он успел вытолкнуть утопающих к берегу, но сам не справился с течением.