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Из жизни
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11:11, 22 июня 2026Из жизни

20-летний курьер спас тонущих отца и сына ценой собственной жизни

В Китае 20-летний курьер спас из реки тонущих отца и сына ценой собственной жизни
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tarek Islam / Shutterstock / Fotodom

В Китае 20-летний курьер из провинции Гуйчжоу ценой собственной жизни спас отца и сына, которые упали в бурную реку. Об этом сообщается на сайте Всекитайской федерации профсоюзов.

Трагедия произошла еще 27 мая в деревне Тунсин недалеко от города Кайли. 20-летний курьер Цзинь Сяо У отдыхал с приятелем после смены на берегу реки Циншуйцзян. Внезапно он услышал крики. Оказалось, что мальчик упал в реку и начал тонуть. Его отец прыгнул следом, чтобы помочь, но его тоже стало уносить от берега.

Сяо У прыгнул в реку и поплыл к утопающим. Молодой человек добрался до них и стал тащить к берегу. Приятель Сао У и двое рыбаков, ставшие свидетелями происшествия, нашли лодку и вскоре благополучно вытащили отца с сыном. Однако когда они обернулись, чтобы помочь Сяо У, его уже не было на поверхности воды. Позже спасатели вытащили тело молодого человека из реки.

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Отец Сяо У сказал, что он всегда был очень добрым и без колебаний бросался на помощь человеку. Платформа Meituan, где работал курьер, создала фонд помощи его семье в размере 50 тысяч юаней (540 тысяч рублей). Как пишет AsiaOne, местные власти решили представить Сяо У и других людей, спасших отца и сына, к наградам.

Ранее сообщалось, что в Италии 30-летний мужчина бросился под автомобиль и спас возлюбленную ценой своей жизни. Врачи четыре дня боролись за него, но не смогли спасти.

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