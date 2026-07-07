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13:03, 7 июля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об эффекте отмены домашнего задания для первоклассников

Депутат Кузьмин приветствовал решение отменить домашние задания для первоклассников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Отмена домашних заданий для первоклассников дает возможность сконцентрироваться на адаптации к обучающему процессу, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин. Решение он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников. Известно, что нововведение будет действовать с 1 сентября 2026 года.

«Первоклашкам прежде всего нужна адаптация в процессе начального обучения. Кто-то был до этого в детском саду, кто-то был на домашнем воспитании. Это новая атмосфера, это знакомство с одноклассниками, с педагогами, с определенным порядком дисциплины, и здесь очень важно не загружать ребенка отдельными домашними процессами, чтобы он был сконцентрирован именно на этих вопросах», — высказался депутат.

Парламентарий признался, что не видит ничего плохого в решении Минпросвещения, так как отмена домашних заданий не только даст больше возможностей для адаптации детей, но и поможет им быть ближе к родителям.

«Мы ведь все стремимся и хотим, чтобы наши дети и оценки получали хорошие, и так далее. То есть я не думаю, что все будет пущено на самотек, и ребенок, приходя, будет бросать портфель и заниматься своими делами. Мы же хотим своих детей сделать востребованными для российской экономики, для создания их дальнейшего пути жизни, поэтому мы все равно анализируем каждый день, проведенный в школе: что понравилось, что не понравилось, что получилось, что не получилось, — и уже в домашней обстановке отрабатываем предметы более детально», — поделился политик.

Поэтому здесь акцент, наверное, важно также сделать и для родителей, что это не создается своего рода «лафа» для детей. Это дается возможность адаптации и возможность быть ближе с родителями, заниматься вместе, уточнять какие-то моменты

Михаил Кузьминдепутат Госдумы

До этого в российских школах предложили ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек с пятого класса. С инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов. По мнению священнослужителя, мера поможет школьникам избежать «негативного опыта» и сосредоточиться на учебе. Он также обратил внимание на разницу в развитии мальчиков и девочек и заявил, что раздельное образование поспособствует росту числа студенческих семей.

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