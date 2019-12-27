Переговоры России и Украины по газу застопорились

Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что в четверг, 26 декабря, стороны должны окончательно согласовать условия договора, чтобы в пятницу подписать его. Гончарук не уточнил, почему переговоры застопорились.

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Москва и Киев договорились о пятилетнем контракте на транзит в ходе двухдневных консультаций 19 и 20 декабря. Нынешнее соглашение истекает 31 декабря, если новый договор не подпишут, то с 1 января поставки газа в ЕС остановятся.

Стороны согласовали прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. Также «Газпром» обязался заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Взамен Украина пообещала отозвать все остальные финансовые претензии на 19 миллиардов долларов.

В пятницу, 27 декабря, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что с 1 января 2020 года Москва и Киев обнулят все взаимные претензии по газу, будут сняты аресты с имущества, наложенные по судебным искам.

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