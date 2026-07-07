В Кремле высказались о саммите НАТО в Анкаре

Песков: В Кремле будут отслеживать информацию, поступающую с саммита НАТО в Анкаре

В Кремле будут отслеживать информацию и все новости, поступающие с саммита НАТО в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Анкары», — сказал он.

По его словам, Москва в контексте подготовки к саммиту Североатлантического альянса слышала много заявлений, касающихся России, однако они носили конфронтационный характер.

Ранее стало известно, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.