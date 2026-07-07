Лавров: Статус Константиновки подтверждает приглашение России забрать тела солдат ВСУ

Статус Константиновки подтверждается приглашением Минобороны России забрать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Лучшим ответом на вопрос о принадлежности Константиновки было предложение Киеву забрать тела погибших украинских военнослужащих», — отметил он.

Министр также напомнил, что отказ Киева забирать тела солдат свидетельствует о безразличии Украины. 4 июля российское оборонное ведомство предложило прекратить обстрелы Константиновки, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших бойцов ВСУ, но Киев отказался.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

