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13:04, 7 июля 2026Бывший СССР

Лавров высказался о статусе Константиновки

Лавров: Статус Константиновки подтверждает приглашение России забрать тела солдат ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Статус Константиновки подтверждается приглашением Минобороны России забрать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Лучшим ответом на вопрос о принадлежности Константиновки было предложение Киеву забрать тела погибших украинских военнослужащих», — отметил он.

Министр также напомнил, что отказ Киева забирать тела солдат свидетельствует о безразличии Украины. 4 июля российское оборонное ведомство предложило прекратить обстрелы Константиновки, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших бойцов ВСУ, но Киев отказался.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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