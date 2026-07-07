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13:01, 7 июля 2026Авто

Покинувший Россию автогигант объявил сразу два отзыва машин

Ford объявил сразу две сервисные кампании для 110 тысяч автомобилей Mustang
Марина Аверкина

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Американский Ford, прекративший официальные поставки на российский рынок, объявил сразу о двух параллельных отзывных кампаниях, которые затронут 110 626 автомобилей Mustang. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на информацию Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Оба случая связаны с производственными дефектами. Первая партия включает 67 842 машин Mustang и Mustang GTD. Причиной стала некорректная работа стеклоочистителей и омывающей системы при отрицательных температурах. Дворники могут работать исключительно на максимальной скорости, при этом подача жидкости на стекла нарушается, что ухудшает обзор.

Вторая кампания охватывает 42 784 электрических кроссовера Mustang Mach-E. В них существует риск разрушения ведущего вала заднего дифференциала. Поломка этого узла способна привести к внезапной потере тяги или к самопроизвольному движению машины, оставленной на стоянке без активированного стояночного тормоза.

Представители Ford сообщили, что официальные дилерские центры выполнят диагностику и при необходимости бесплатно установят исправные компоненты вместо дефектных.

Ранее американский автогигант также объявил две отзывные кампании. Тогда под сервисную акцию попали 777 241 автомобиль Bronco, Explorer, Aviator и F-150.

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