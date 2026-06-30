Покинувший Россию автогигант объявил очередной отзыв сотен тысяч машин

Ford объявил отзыв, затрагивающий почти 780 тысяч машин Bronco, Explorer, Aviator и F-150

Американский автогигант Ford, прекративший официальные поставки на российский рынок, объявил две отзывные кампании, сообщает Reuters. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), отзыв затрагивает 777 241 автомобиль.

Наиболее масштабная акция охватывает 741 195 машин и связана с дефектом трансмиссии. Неисправность способна нарушить работу стояночной системы, из-за чего припаркованный автомобиль может неожиданно покатиться. Речь идет про определенные экземпляры Navigator и Expedition 2018–2021 годов выпуска, Explorer и Lincoln Aviator 2020–2021 годов, а также пикап F-150 2021 года. Официальные дилеры бесплатно обновят программное обеспечение трансмиссии, проверят узлы и при необходимости заменят поврежденные компоненты.

Вторая кампания касается 36 046 внедорожников Bronco. Причина — ненадежное крепление расширителей колесных арок. Эти элементы могут отсоединиться во время движения и повысить риск аварии. В дилерских центрах безвозмездно осмотрят состояние расширителей, отремонтируют их или установят новые.

Ранее японские Toyota, Subaru и Lexus объявили отзывную кампанию, под которую попал 20 991 электрокар в США. Причина — программный сбой, способный полностью обездвижить машину прямо во время езды. Речь про автомобили Toyota bZ, Lexus RZ и Subaru Solterra, собранных в период с апреля 2025-го по апрель 2026 года.