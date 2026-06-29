Ушедшие из России производители объявили отзыв из-за риска внезапной остановки машин

Более 20 тысяч автомобилей Toyota, Lexus и Subaru лишились хода из-за ошибки в памяти

Японские Toyota, Subaru и Lexus, прекратившие официальные поставки на российский рынок, объявили отзывную кампанию, под которую попал 20991 электрокар в США. Причина — программный сбой, способный полностью обездвижить машину прямо во время езды, сообщает Carscoops.

Под отзыв попали 11495 автомобилей Toyota bZ, 4739 Lexus RZ и 4757 Subaru Solterra, собранных в период с апреля 2025 по апрель 2026 года. Во всех этих моделях установлен электронный блок управления батареей компании Denso. Согласно документам, направленным Toyota в Национальное управление безопасностью движения (NHTSA), специальное программное обеспечение блока содержит дефект.

Проблема кроется в контроллере аккумуляторной системы. Внутри блока расположены две интегральные микросхемы, которые время от времени способны записывать информацию в одну и ту же ячейку памяти. Многократное повторение такой ситуации приводит к тому, что блок не проходит самодиагностику. Водитель сначала видит на приборной панели предупреждение о неисправности электрической силовой установки и нескольких контрольных ламп. Если количество ошибок становится критическим, электропривод полностью отключается. Усилители руля и тормозов продолжают работать, но машина теряет способность двигаться.

Еще в 2025 году при разработке подзаряжаемого гибрида Toyota столкнулась с аналогичным конфликтом записи в память, однако специалисты заключили, что на чистые электромобили это не распространяется — из-за отличий в рабочих циклах. В апреле 2026 года во время анализа данных удаленной диагностики инженеры получили свидетельства обратного. Дальнейшие испытания подтвердили: конфликт памяти возникает при определенных условиях, включая высокую нагрузку на центральный процессор, которая типична при низком заряде тяговой батареи. Выяснилось также, что неисправность может проявиться на любой скорости и способна затронуть систему предотвращения столкновений и систему курсовой устойчивости.

Toyota сообщила, что специалисты бесплатно обновят программное обеспечение блока управления батареей.

Ранее компания Nissan Motor сообщила Министерству земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии о начале отзывной кампании для 600 595 автомобилей. Причиной стала некорректная работа блока управления литий-ионным аккумулятором.