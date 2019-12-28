«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги

«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает «Интерфакс».

По его словам, власти приняли принципиальное решение о передаче госкомпании четырех тысяч километров муниципальных газопроводов и об освобождении корпорации от уплаты налога на недвижимость в течение трех лет.

Долги по оплате топлива перед «Газпромом» накопились в основном до 2015 года и составили в общей сложности около трех миллиардов рублей. Начиная с 2016-го Брянская область исправно платила за поставляемый в регион газ, отметил Богомаз. Рассчитаться со старыми долгами можно было выплатой из бюджета либо передачей региональных газопроводов на баланс «Газпрома». Компания согласилась на второй вариант, но потребовала также освободить ее от уплаты налога на недвижимость.

Материалы по теме Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

«Я считаю, что это хорошее выгодное предложение», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что муниципальные газовые сети «вообще ничего не стоят», и заявил, что те, кто обвиняет власть в раздаче имущества, преследуют личные корыстные цели.

Газификация Брянской области составляет около 90 процентов, отмечает «Интерфакс».

27 декабря «Газпром» выплатил Украине компенсацию в размере 2,9 миллиарда долларов (порядка 180 миллиардов рублей) в рамках соглашения об урегулировании судебных претензий Киева к компании в международных инстанциях. Российский вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя решение о выплате, заявил, что это «капля в море» и что это выгодно на фоне рисков, которые могли бы угрожать корпорации в случае неисполнения вердиктов международных арбитражей и судов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!