В Польше не поверили в эффективность санкций США против «Северного потока-2»

Американские санкции не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью AFP заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Deutsche Welle.

По словам политика, экономические ограничения со стороны США неэффективны, поскольку могут лишь затянуть реализацию проекта. В полное прекращение строительства газопровода Моравецкий не верит. «Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство "Северного потока-2" вообще никогда не начиналось», — заявил он.

По мнению премьера, строительство «Северного потока-2» является шагом в неправильном направлении, поскольку Россия получит дополнительные рычаги давления на Европу. «Москва не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа», — добавил Моравецкий.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

Ограничительные меры США также введены против российского газопровода «Турецкий поток», который торжественно открыли 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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